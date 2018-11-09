Женщина 15 лет ходила с грязными ушами и перестала слышать

В провинции Футхо на севере Вьетнама врач извлек из уха пациентки многолетние отложения ушной серы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Женщина обратилась к специалисту с жалобой на потерю слуха. Она призналась, что 15 лет не мыла уши, поскольку боялась, что туда попадет вода. При осмотре выяснилось, что ее наружный слуховой проход полностью перекрыт огромной серной пробкой.

При помощи специального инструмента врач несколько минут вычерпывал ушную серу и складывал ее на салфетку. К концу процедуры, которая показалась пациентке довольно болезненной, комок добытой из уха желто-коричневой субстанции вырос до размера виноградины.

В октябре сообщалось о двух случаях, когда врачи находили инородные предметы в ушах жителей Вьетнама. В слуховом проходе одного из пациентов росли грибы, у другого там поселился сверчок.

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