В столице Туркменистана выстроились очереди за хлебом

В столице Туркменистана — Ашхабаде в последнюю неделю наблюдается нехватка хлеба в государственных магазинах и подорожание его в частных торговых точках. Об этом сообщает издание «Хроники Туркменистана».

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«В последние дни хлеб стали привозить не по расписанию, поэтому люди довольно долго, зачастую под дождем, вынуждены ждать приезда машины с хлебом. Люди укрываются от непогоды под навесами или козырьками подъездов. Завидев хлебовоз, люди буквально бегут к нему и, не давая разгрузить хлеб, скупают его с машины», — сообщает издание.

При этом продавцы отпускают лишь по одной лепешке на человека, поэтому большие семьи вынуждены приходить группами и отстаивать очереди по несколько раз. Некоторые хлебные магазины не работают.

Спасают ситуацию частные магазины, однако цены на хлеб там в два-шесть раз выше, чем в государственных.

О проблемах с поставками продовольствия в Туркменистане сообщалось в октябре. Тогда сложности с покупкой хлеба и муки наблюдались в Марыйском велаяте (области), а также в городах Байрамали, Йолетен, Туркменгала и Мургаб. Перебои с поставками продуктов спровоцировали отток населения из этих регионов.

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