Оголодавших туркменов начали штрафовать за покупку еды

Туркменские полицейские начали штрафовать жителей регионов страны, закупающихся продуктами в государственных магазинах в столице республики Ашхабаде. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщила «Хроника Туркменистана».

В регионах страны ситуация с поставками продуктов в магазины значительно хуже, чем в Ашхабаде, — в связи с этим жители велаятов (областей) республики устремились за едой в столицу. В свою очередь, полицейские, заметив на дороге едущий со стороны Ашхабада автомобиль с региональными номерами, останавливают транспортное средство и проводят досмотр.

В том случае, если в машине обнаруживаются купленные в госмагазинах Ашхабада продукты, стражи порядка сообщают, что это запрещено, и требуют выплатить штраф. Никаких официальных постановлений или приказов о запрете они не предъявляют, а квитанций после уплаты штрафов не выдают.

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Своей историей с «Хроникой Туркменистана» поделился житель города Мары, расположенного в 370 километрах от Ашхабада. На пути из столицы домой его остановили дважды. По словам мужчины, полицейские требовали у него денег за то, что он вез две коробки растительного масла, но заплатить он смог лишь один раз. «Денег на второй штраф у меня уже не было, и я в сердцах просто выкинул из багажника все масло и уехал», — указал он.

«Хроника Туркменистана» указывает, что очередной запрет может быть либо устным распоряжением вышестоящих органов, либо очередным поводом для сотрудников дорожного надзора получить деньги от водителей.

16 октября сообщалось, что жители Туркмении начали покидать страну в связи с дефицитом продуктов в некоторых регионах республики.

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