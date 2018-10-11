Лишенные табака туркмены перешли на поштучную покупку сигарет с рук

Рост цен на табачную продукцию в Туркмении привел к тому, что большинство курильщиков, проживающих в стране, не могут позволить себе приобретать целые пачки сигарет. Об этом в четверг, 11 октября, сообщила газета «Хроника Туркменистана».

Корреспонденты издания пишут, что сигарет в государственных магазинах республики нет второй месяц. Табачные изделия можно приобрести в частных торговых точках, однако обойдутся они почти в три раза дороже.

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Таким образом, указывает «Хроника Туркменистана», пачку сигарет, стоившую 25 манатов (около 475 рублей) в государственном магазине, у частников можно приобрести по 70 манатов (порядка 1330 рублей). Как отмечается, владельцы частных торговых точек договариваются с директорами госмагазинов и закупают у них сигареты со складов по 30-35 манатов за пачку.

Таким образом, одна сигарета, купленная с рук, обойдется курильщику в среднем в 3,50 маната (около 66 рублей).

Реализация табачной продукции в государственных магазинах республики прекратилась в конце августа. Жители страны полагали, что сигареты вернутся на полки после проведения заседания Народного совета Туркмении (Халк Маслахаты) 25 сентября и Дня независимости республики, перенесенного на 27 сентября, однако этого не произошло.

«Хроника Туркменистана» указывает, что власти страны перекрыли канал поставок табака, идущий в страну из Ирана. Сигареты начали конфисковать и в аэропорту Ашхабада, хотя ранее жителям страны разрешалось перевозить две пачки.

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