Королева красоты попала в тюрьму за похищение человека

Турецкую модель, победившую в конкурсе красоты «Королева Евразии-2016», приговорили к тюремному заключению сроком на 13 лет. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

25-летнюю Сибель Демиральп (Sibel Demiralp) и ее сообщников признали виновными в похищении человека, насильственном отъеме денег и нарушениях, связанных с использованием кредитных карт.

Бывшую королеву красоты арестовали по жалобе владельца ювелирного магазина, который обвинял ее в вымогательстве. По его словам, они познакомились в интернете. Девушка пригласила его на завтрак, но там была организована засада. По указанному адресу ювелира поджидали пятеро мужчин. Они силой раздели его, сфотографировали обнаженным и пригрозили опубликовать снимки, если он не заплатит. Ему пришлось снять с кредитной карты и отдать им 250 тысяч лир (около 488 тысяч рублей).

В зале суда Демиральп заплакала и признала вину. Ее адвокат заявил, что она сожалеет об участии в преступлении.

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