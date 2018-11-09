Польским националистам разрешат праздновать независимость

Окружной суд Варшавы отменил принятый ранее запрет на проведение марша националистов в День независимости Польши 11 ноября. Об этом сообщает польский Newsweek.

Судья Михал Якубовский, обосновывая решение, подчеркнул, что власти польской столицы, вынося запрет, не предоставили достаточно убедительных доказательств о возможной угрозе жизни и здоровью людей во время марша. «Свобода собраний играет важную роль в демократическом правовом государстве (…) право на собрания защищено конституцией», — заявил он. Городские власти планируют обжаловать решение — на это у них есть 24 часа.

7 ноября мэр Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц запретила традиционный марш националистов, который планировалось провести в день столетия независимости страны. Причиной для запрета стали ксенофобные и антисемитские транспаранты у некоторых его участников в прошлом году.

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Гронкевич-Вальц посчитала, что Польша достаточно пострадала от агрессивного национализма в годы Второй мировой войны, и потому «столетний юбилей независимости Польши не должен выглядеть так». Она подчеркнула, что те, кто вышел с противозаконными экстремистскими лозунгами в прошлом году, не понесли за это никакого наказания.

После того как мэр запретила марш националистов, президент Польши Анджей Дуда начал организацию альтернативного марша в честь праздника. Организацией шествия занимается министерство национальной обороны. Оно пройдет по тому же маршруту, что и планировавшийся националистический марш, и будет иметь характер государственных торжеств. По этой причине никаких других массовых мероприятий на этом маршруте проводить нельзя. «Все приглашены, приходите только с красно-белыми флагами», — заявил глава государства.

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