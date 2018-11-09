Редкое заболевание заставило ученицу ходить в школу в пижаме

В Великобритании девятилетней девочке приходится ходить в школу в пижаме-кигуруми из-за аллергии на форму. Об этом сообщает издание The Mirror.

Лили Мейсон (Lily Mason) из деревни Киворт, графство Ноттингем, страдает от редкого заболевания — синдрома активации тучных клеток, из-за которого ее иммунная система становится гиперчувствительной и чрезмерно реагирует на самые разнообразные раздражители.

В прошлом октябре у девятилетней Лили началась аллергия на школьную форму — по всему телу девочки появилась болезненная сыпь. Ее мать Джой решила отправить ребенка в школу в мягкой пижаме в виде панды — единственной одежде, в которой кожа ребенка не раздражалась. Помимо боли от сыпи, у Лили мог случиться анафилактический шок, поэтому выбора у нее не было.

«Некоторые виды тканей вызывают у нее раздражение, но ее состояние так быстро меняется, что уследить за всеми аллергенами невозможно. В один день все будет хорошо, в другой — нет», — объяснила мать девочки. Во время обострения симптомов ребенку приходится носить только пижаму, сидеть на специальных подушках и принимать обезболивающее. Лили может есть только девять продуктов без риска развития аллергии.

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Девочке диагностировали заболевание в прошлом году после многолетних безуспешных походов к врачам. Диагностические критерии для синдрома активации тучных клеток выработали только в 2010 году, поэтому многие терапевты, по словам Джой, даже не слышали о болезни.

«Мы обнаружили, что у Лили может развиться аллергия на что угодно. У нее случается анафилаксия, сыпь, носовое кровотечение и переутомление, она почти никогда не чувствует себя хорошо», — добавила Джой.

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