Чихать на все

Аллергия, пожалуй, одно из самых распространенных заболеваний, вызванное тем, что иммунитет человека начинает реагировать не только на микробы и вирусы, но и на, казалось бы, безобидные вещи. Такое состояние называется гиперчувствительностью, и его может вызвать не только пыльца или шерсть животных, но даже обычная вода или холод. При этом симптомы могут быть как незначительными и приносящими лишь легкий дискомфорт больному, например покраснение или слезоточивость глаз, так и тяжелыми, в частности анафилактический шок.

Многие люди не подозревают, что у них есть аллергия, пока их не укусит пчела или они не съедят экзотический фрукт, другим приходится постоянно бороться с сенной лихорадкой или обходить стороной кошек. Но не все аллергены можно легко избежать.

Вода, как ты могла?

Иногда принятие душа или ванны может оказаться неприятным делом. У некоторых людей контакт с водой вызывает дерматит, который называется аквагенной крапивницей. На коже быстро возникают зудящие волдыри, похожие на те, что появляются после укуса комара или от ожога крапивой. Это относительно редкий вид аллергии и не опасный для здоровья и жизни, однако он может принести серьезные неудобства. У одних людей он может проявиться раз или два, а у других — постоянно, и даже становится сильнее с годами. Непереносимость воды, а также биологических жидкостей, вроде пота или слез, проявляется в любом возрасте и по разным причинам. Что касается причин, то, возможно, в самой воде есть некий аллерген или организм таким образом реагирует на какое-то заболевание или стресс.

Чихать на солнце

Солнце тоже может стать аллергеном. Правда, иммунная система реагирует не на свет ближайшей к нам звезды, а на вещества, которые вырабатываются организмом человека, когда чувствительная кожа подвергается УФ-излучению. Иногда свою роль играет наследственность, поэтому таким людям противопоказано загорать или принимать солнечные ванны, а уж о солярии можно забыть. Бывает, что даже выход на улицу в ясный день оборачивается проблемами. Такие люди легко зарабатывают ту же крапивницу, а в совсем запущенных случаях возникает отек Квинке, когда либо конечность, либо лицо или его часть увеличивается в размерах.

Стоит заметить, что некоторые люди чихают, когда посмотрят на солнце или яркий свет, однако этот феномен аллергией можно назвать с большой натяжкой. Эта особенность называется световым чихательным рефлексом, или аутосомным гелио-глазным синдромом взрыва. Он не несет никакой опасности, имеется у 18-35 процентов людей и генетически обусловлен.

Фото: Daily Herald Archive / NMeM / Globallookpress.com

Зима близко

Куда серьезнее аллергия на холод. Она выражается не только в появлении крапивницы, зудящих красных пятен или отека. Если высыпания распространятся на большую часть тела, то может сильно упасть кровяное давление и развиться коллапс — угрожающее для жизни состояние, когда ухудшается кровоснабжение тканей и органов. Также развивается астма, а при достаточно сильных реакциях — опухают внутренние органы. Правда, иногда кожные реакции являются лишь следствием недостатка витаминов. Определяют такую аллергию, поместив на кожу кубик льда. Если высыпания достаточно сильные, значит, у пациента имеется нежелательная гиперчувствительность к холоду.

Специалисты до сих пор не имеют полного представления о механизмах, запускающих этот вид аллергии. Известно только, что при контакте с холодом происходит выброс опосредующего гиперчувствительность белка — гистамина — специализированными клетками кожи. Но почему это происходит, пока неясно.

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Все из-за денег

Некоторые люди жалуются на проблемы с деньгами, а точнее, с монетами. Разумеется, речь не о пресловутом дефиците средств к существованию, а об аллергии, вызванной контактом с металлическими поверхностями. По статистике, 17 процентов женщин и 3 процента мужчин страдают от реакции на никель, встречается аллергия также на хром, титан, кобальт и даже золото. Кроме кожных высыпаний и возникновения отеков, аллергия проявляется в виде долговременных мышечных болей, синдрома хронической усталости и депрессии.

Часто к аллергологам обращаются люди, которые сообщают о дерматитах, возникших не только из-за монет, но и наручных часов, мобильных телефонов и ювелирных изделий. Однако ионы металлов могут попадать в организм из неожиданных источников, например косметики или растворов для контактных линз. К потенциальным аллергенам относятся зубные протезы, коронки, внутриматочные спирали, а также коленные импланты, кардиостимуляторы и штифты для лечения переломов конечностей.

Что делать?

Повезло, если у вас вообще нет аллергии, но, возможно, где-то затаилась угроза, которая готова попортить вам жизнь дерматитом или, не дай бог, отеком. Стоит лишь ослабить бдительность и съесть что-то не то в ресторане или в гостях. Если последствия серьезные, то нужно вызывать врача, а до его приезда оказать первую помощь. Во-первых, необходимо принять антигистаминные препараты. Во-вторых, прекратить контакт с аллергеном. Но что делать с накопившимися в организме аллергенами?

Фото: предоставлено компанией Полисорб

В таких случаях хорошим средством является Полисорб. Уникальность этого «чудо-порошка» в том, что он борется с первопричиной аллергических реакций. Действуя исключительно в системе желудочно-кишечного тракта, Полисорб эффективно предотвращает всасывание в кровь токсичных веществ, вызвавших заболевание. В отличие от других сорбирующих препаратов, вроде активированного угля, он легко удерживает крупные молекулы аллергенов и способствует их быстрому выведению из организма. Таким образом, Полисорб лечит причину, а не снимает симптомы. Имеет смысл принимать его в комплексе с антигистаминными средствами, которые избавят от зуда или отека.

Подробнее с инструкцией к препарату можно ознакомиться на сайте производителя. Полисорб — это безрецептурное лекарство, разрешенное к применению малышам с рождения, беременным и кормящим женщинам, взрослым и пожилым людям. Он редко вызывает побочные реакции и имеет минимум противопоказаний. Также он не содержит вкусовых и ароматических добавок, что снижает вероятность аллергии на компоненты препарата до минимума.