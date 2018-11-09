Австралийские хирурги успешно разделили сиамских близнецов

В австралийском городе Мельбурне, штат Виктория, хирурги успешно разделили 15-месячных сиамских близнецов из Бутана. Об этом сообщает издание The Guardian.

Девочки Нима (Nima) и Дава (Dawa) родились сросшимися в районе живота и нижней части грудной клетки. Кроме того, у них была одна печень на двоих.

В Бутане не оказалось специалистов, обладающих достаточной квалификацией для разделения сиамских близнецов, поэтому помощь пришлось искать за границей. Правительство австралийского штата Виктория согласилось оплатить операцию и лечение, которые будут стоить не менее 350 тысяч австралийских долларов (около 17 миллионов рублей). Возмещение расходов на авиаперелеты и проживание взяла на себя благотворительная организация Children First Foundation.

Нима и Дава, их мать и бутанский педиатр, который следил за здоровьем сестер, прибыли в Мельбурн еще в октябре. После осмотра австралийские врачи решили перенести хирургическое вмешательство на ноябрь, чтобы у девочек было время набрать вес.

Операция, в которой участвовали около 25 медицинских работников под руководством детского хирурга Джо Крамери (Joe Crameri), продолжалась почти шесть часов. «Мы вполне уверены в благоприятном исходе, однако, как и во всех послеоперационных случаях, будем внимательно наблюдать за их состоянием в ближайшие часы», — заявил Крамери после разделения близнецов.

В июле сообщалось, что жители филиппинского города Илиган собрали деньги на удаление близнеца-паразита у 14-летней Вероники Комингес. Девочка родилась с двумя лишними конечностями и продолговатым наростом на животе и груди, из-под которого сочились кровь и жидкость с неприятным запахом.

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