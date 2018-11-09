Российские чиновники присвоили приобретенную для ветеранов технику

Сотрудники Минсоцполитики Красноярского края присвоили себе чайники и мультиварки, приобретенные за государственный счет вместо подарков ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом рассказали представители региональных подразделений ФСБ и Следственного комитета, передает телеканал «360» в Красноярске.

Технику обнаружили и изъяли в домах у чиновников.

Задержаны бывшая первая замминистра социальной политики края Наталья Колягина, бывший начальник отдела по делам ветеранов Ольга Гилева и два родственника последней.

Чиновники должны были приобрести ветеранам утюги, но купили другую технику и забрали ее себе. Компания, через которую проводилась закупка на сумму более 2,2 миллиона рублей, принадлежит деверю одной из чиновниц.

«Фактически товары в рамках данных договоров либо не поставлялись, либо поставлялись товары ненадлежащего качества, которые не соответствовали этим госконтрактам, — добавили в УФСБ. — Денежные средства были поделены между участниками преступной схемы».

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения (статья 159 УК). Фигурантам грозит до десяти лет заключения. Все потраченные средства они вернули на счета министерства.

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