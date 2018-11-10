Окровавленную рубашку Александра II вернули России

Ранее украденные реликвии российского императора Александра II вернутся в Свято-Николаевский собор в Ницце. Об этом сообщает РИА Новости.

Реликвии передали российскому послу во Франции Алексею Мешкову. Среди них рубашка и жилет Александра II, в которые он был одет во время убийства 13 марта 1881 года, три платка с его инициалами, форменный мундир императора и его портрет.

По словам президента ассоциации Александра Трубецкого, вдова Александра II Екатерина Долгорукова завещала вещи Свято-Николаевскому собору в Ницце, однако несколько лет назад они были украдены. В ближайшее время вещи императора вернут обратно в собор.

«К счастью, у России есть очень хорошие друзья во Франции, и французское министерство культуры воспринимает вопросы защиты культуры очень серьезно», — сказала сотрудница посольства.

В 2016 году на сайте Avito нашли объявление о продаже старинных ворот, которые несколько десятилетий считались пропавшими. Ранее они были установлены на въезде на дачу императора Александра II в Петергофе.

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