Главным героем «Истории игрушек 4» стал неожиданный предмет

В сети появился первый тизер-трейлер четвертой части «Истории игрушек». Ролик опубликован на YouTube-канале Disney-Pixar в понедельник, 12 ноября.

В новом мультфильме к детским игрушкам присоединятся предметы ежедневного пользования. Например, одним из главных героев «Истории игрушек» станет говорящая вилка по имени Форки (Forky).

В июне 2018 года портал USA Today составил рейтинг лучших мультфильмов, в котором третья часть «Истории игрушек» заняла третью строчку.

В 2011 году «История игрушек: большой побег» была признана лучшим полнометражным анимационным фильмом и удостоена премии «Оскар».

«История игрушек 4» выйдет в прокат 21 июня 2019 года.

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