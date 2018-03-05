Режиссер «Истории игрушек» надел «счастливые трусы» перед «Оскаром»

Режиссер Ли Анкрич, номинированный на «Оскар» за анимационный фильм «Тайна Коко», показал в Twitter «счастливые» трусы. Он надеется, что они принесут ему удачу на церемонии объявления лауреатов премии, которая состоится в Лос-Анджелесе в ночь на 5 марта.

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«Моя удивительная жена сделала их для меня семь лет назад. Теперь мы надеемся, что они сработают этим вечером», — написал постановщик, прикрепив к посту снимок трусов от Calvin Klein.

За премию в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм», кроме «Тайны Коко», борются картины «Босс-молокосос», «Добытчица», «Фердинанд» и «Ван Гог. С любовью, Винсент».

В 2011 году Анкрич удостоился «Оскара» за ленту «История игрушек: Большой побег».

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