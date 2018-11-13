Словенские военные замерзли на учениях в Норвегии

Военнослужащие Словении, которые принимали участие в учениях НАТО в Норвегии, пожаловались на холодную униформу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Delo.

Как рассказал подполковник Урош Тринко, командовавший словенскими военными на учениях, многие его подчиненные жаловались на обмундирование и особенно обувь, «не защитившие их от норвежских холода и влаги».

Министерство обороны Словении отметило, что медицинская помощь не потребовалась ни одному военному. По словам словенского министра обороны Карла Эрьявеца, жалобы военных «обстоятельно» расследуют.

Уточняется, что форменные сапоги словенских военнослужащих на учениях стоят 80 евро за пару. Температура в Фоллдале, где проходила полевая часть учений, колебалась от минус 23 до плюс семи градусов.

В сентябре на учениях в Норвегии замерзли военнослужащие из Нидерландов. Поставщики формы не успели доставить зимнее обмундирование вовремя. Статс-секретарь голландского министерства обороны Барбара Виссер заявила, что каждый из военнослужащих получит компенсацию за униформу в размере одной тысячи евро.

Стратегические учения НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец НАТО 2018») проходят в Норвегии с октября по ноябрь. В них принимают участие более 40 тысяч военных из 31 страны — как государств, входящих в альянс, так и их партнеров, таких как Швеция и Финляндия. Это самые масштабные маневры на северном фланге НАТО после окончания холодной войны.

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