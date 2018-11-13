Объяснен провал российских учителей математики в сдаче своего предмета

Российские учителя математики, не справившиеся с тестированием Рособрнадзора по своему предмету, могли саботировать проверку. Об этом изданию «Накануне» заявил преподаватель, доктор физико-математических наук Александр Иванов.

«Сам тест был безобразен, задания были с грубейшими, вопиющими ошибками! Я не знаю, кто их составлял, какой "специалист"? На такие тесты многие учителя отреагировали просто: написали большую букву "Х" на весь лист и сдали», — сказал он.

Иванов также отметил, что учителя не в состоянии написать ЕГЭ «в том скоростном режиме, в котором его пишут дети», назвал проверку «кретинским тестом» и подверг критике главу проводившего тестирование ведомства Сергея Кравцова. «Этот человек нанес грубейшее профессиональное оскорбление всему учительскому сообществу, министру просвещения и ее коллегам», — заявил он.

12 ноября стало известно, что, согласно итогам исследования Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, почти половина российских учителей математики не смогли справиться с работой по математике. Всего в тестировании приняли участие 22 тысячи педагогов из 67 регионов России. Оно проходило анонимно. Наиболее успешный результат показали педагоги по обществознанию и праву. Также удовлетворительно предмет сдали преподаватели русского языка: тест прошли почти 75 процентов испытуемых.

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