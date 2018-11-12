Российские учителя математики провалили тестирование по математике

Почти половина российских учителей математики не справились с работой по математике. Об этом говорится в предварительных итогах исследования Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, сообщает «Российская газета».

Отмечается, что наиболее успешно педагоги справились с тестированием по обществознанию и праву. Также удовлетворительный результат показали преподаватели русского языка: с работой справились почти 75 процентов испытуемых.

Всего в исследовании участвовали 22 тысячи педагогов из 67 регионов России. Оно проходило анонимно и учитывало условия работы учителей: тип школы, населенного пункта, стаж и возраст участников.

По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, результаты помогут сделать соответствующие выводы для системы педагогического образования и повышения квалификации: до 2020 года ведомство разработает единые федеральные оценочные материалы по всем школьным предметам.

Ранее в ноябре в министерстве просвещения России обсудили необходимость запрета абитуриентам подавать документы в пять вузов одновременно и выступили против идеи о добровольности Единого государственного экзамена.

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