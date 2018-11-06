В России захотели запретить абитуриентам подавать документы в несколько вузов

Министерство просвещения России не поддерживает право абитуриентов на подачу заявлений в пять вузов. Об этом заявила глава ведомства Ольга Васильева на встрече с представителями думской фракции КПРФ, передает РИА Новости.

«Считаю, что девальвация высшего образования должна быть прекращена», — пояснила Васильева.

Также чиновница выступила против идеи сделать единый государственный экзамен добровольным. «Мы должны четко понимать (а иначе зачем все это?), с какой базой ребенок вышел после 11-го класса и после 9-го класса, и на что он может рассчитывать», — сказала она, напомнив, что вузы могут повысить проходной балл с помощью дополнительных экзаменов по основному предмету.

В августе в Министерстве просвещения решили запретить многодетным семьям усыновлять детей. В знак протеста против этой инициативы россиянки устроили флешмоб: женщины публиковали фотографии своих семей с закрашенными лицами приемных детей. После этого глава ведомства Ольга Васильева объявила, что соответствующий пункт будет изъят из подготовленного законопроекта.

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