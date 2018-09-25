Россиянки высмеяли стереотипы о женских профессиях

Создательница блога о сексуальном просвещении Татьяна Никонова запустила флешмоб «Место женщины везде» против стереотипов о женских профессиях. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

«Унизительными описания становятся только тогда, когда женщин хотят унизить, а сами по себе они совершенно нейтральны», — подчеркнула она.

Под хештегом #местоженщинывезде пользовательницы сети опубликовали свыше 60 фотографий с пародийными описаниями профессий, которые описаны пренебрежительно по отношению к женщинам. «Она вечно придирается к словам (потому что она редактор)», «Она много болтает (потому что она преподавательница)», «Она умеет только жопой вертеть (потому что она танцовщица)», «Она тащит тебя вниз (потому что она горный гид)», — такие подписи к своим постам оставили в соцсетях.

Фото опубликовано @ponomareva.ev

Фото опубликовано @garda_j

Фото опубликовано @lightmysapphire

В августе россиянки устроили флешмоб против идеи властей запретить многодетным семьям усыновлять детей. Женщины публиковали фотографии своей семьи с закрашенными лицами приемных детей в знак протеста против новой инициативы Министерства просвещения о запрете на опеку родителям двух и более детей. После этого глава ведомства Ольга Васильева объявила, что соответствующий пункт будет изъят из подготовленного законопроекта.

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