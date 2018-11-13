Цена на нефть рухнула

Цена на нефть марки Brent вечером 13 ноября упала на 6,6 процента, до 65,99 долларов за баррель. Об этом сообщает ТАСС.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась на такой отметке 19 марта текущего года.

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Ранее ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) высказала озабоченность тем, что предложение на рынках начало превалировать над спросом. В частности, высказывались предложения дополнительно сократить объемы добычи. После этого, сообщает Reuters, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ОПЕК не сократит производство. Дав понять, что он хочет падения цен на нефть, американский лидер «оказал давление» на ОПЕК, утверждает агентство.

Ранее 13 ноября аналитики Райффайзенбанка предсказали обвал рублю до Нового года. По их подсчетам, к концу 2018 года курс доллара может превысить психологическую отметку в 70 рублей даже при ценах на нефть в 70 долларов за баррель и отсутствии операций Минфина по закупкам валюты.

5 ноября США ввели новый пакет санкций против Ирана. Среди прочего, Вашингтон запретил Тегерану экспортировать нефть.

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