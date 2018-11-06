Покупателям иранской нефти предрекли тяжелые месяцы

Ожидается, что ближайшие несколько месяцев будут тяжелыми для покупателей иранской нефти. Об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в интервью Shana.

По его словам, правительство США признало серьезную нехватку нефти и невозможность вывести с этого рынка Иран. Министр отметил, что временные разрешения на импорт иранской нефти, которые были выданы восьми странам, не смогут урегулировать ситуацию. «Поэтому, к сожалению, я должен сказать, что следующие месяцы будут тяжелыми для покупателей нефти», — сказал чиновник.

Министр нефти Ирана заявил, что накануне выборов в США администрация президента Дональда Трампа искусственно снизила цены на нефть и бензин, но в ближайшее время сохранится тенденция к росту.

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США выдали временные разрешения на импорт иранской нефти Китаю, Индии, Южной Корее, Турции, Италии, Греции, Японии и Тайваню.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил , что будет бороться с американскими ограничительными мерами. «Америка хотела довести до нуля продажи иранской нефти, но мы продолжим продавать нашу нефть, чтобы прорвать санкции», — отметил политик.

Второй пакет американских санкций в отношении Тегерана вступил в силу 5 ноября. Запреты коснулись экспорта нефти, банковского сектора и судоходства.

Отношения США и Ирана обострились после того, как в начале мая Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана.

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