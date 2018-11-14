Селин Дион сдалась полицейским ради выгоды

Канадская певица и актриса Селин Дион выпустила собственную линию детской одежды унисекс под названием Celinununu. Об этом сообщает Dazed.

В официальном Instagram-аккаунте коллекции появилось рекламное видео, на котором полицейские гонятся за Дион, а затем нападают на нее, чтобы застегнуть наручники за ее спиной. «Все нормально, нормально… Я Селин Дион», — произносит улыбающаяся певица на ролике.

Материалы по теме Ярче вместе Самые желанные и интересные модные коллаборации осени

В соцсети также опубликовали слоган коллекции: «Celinununu объединяет две силы одним общим голосом: мода может формировать умы людей. Вдохновляйте своих детей на свободу, пусть они обретут индивидуальность с помощью одежды».

В октябре американская топ-модель Эмили Ратаковски оказалась в числе 302 арестованных за участие в митинге против назначения Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда США. Вместе с Ратаковски задержали и актрису Эми Шумер.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!