Улицы в крупнейшем проекте «Донстроя» назвали именами путешественников

В рамках реализации проекта «Символ» компании «Донстрой» новые улицы, появившиеся на карте Москвы, получили имена известных русских путешественников и первооткрывателей. Об этом говорится в сообщении девелопера.

В частности, проезд между шоссе Энтузиастов и улицей Золоторожский Вал стал бульваром Сенкевича в честь замечательного ученого и тележурналиста, ведущего популярной передачи советского и российского телевидения «Клуб путешественников» Юрия Александровича Сенкевича.

Проезд между шоссе Энтузиастов и ТТК получил имя Григория Ивановича Шелихова, исследователя и мореплавателя, который в XVIII веке возглавил экспедицию в Русскую Америку, основавшую первые русские поселения в Северной Америке.

Проезд, идущий от шоссе Энтузиастов вглубь территории новой застройки стал проездом Невельского, увековечив память о российском адмирале, известном исследователе Дальнего Востока и первооткрывателе острова Сахалин Геннадии Ивановиче Невельском.

Также в настоящий момент рассматривается вопрос о присвоении главной улице «Символа», проходящей через всю территорию — от улицы Золоторожский Вал до проезда Завода Серп и Молот, — имени великого русского мореплавателя адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна, совершившего первую русскую кругосветную экспедицию.

«Одна из ключевых ценностей в философии проекта "Символ" — это Свобода: свобода жить по своим правилам, свобода открывать новое, свобода творить и выражать себя, глобально — свобода быть собой. Названия новых улиц очень естественно легли в эту концепцию. Ведь путешественники — это ярчайшие символы свободы, это люди, смело следовавшие своим путем и открывавшие для себя и своих современников удивительные новые миры», — отметила руководитель департамента общественных связей и маркетинговых коммуникаций АО «Дон-Строй Инвест» Евгения Колосова.

«Символ» занимает территорию площадью около 60 гектаров на границе Центрального административного округа Москвы: отсюда менее 5 километров до Кремля, 1,5 километра до Садового кольца, менее километра до Золоторожской набережной реки Яузы и Лефортовского парка.

Концепция проекта, разработанная британскими архитектурными бюро LDA Design и UHA London, предполагает создание полноценной городской среды. Жилые кварталы дополнены общественно-деловыми центрами и масштабной социальной, спортивной и культурной инфраструктурой: школы, детские сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, десятки объектов для отдыха, спорта, досуга, творчества и развлечений. Ключевым элементом проекта является проходящий через весь район центральный публичный парк «Зеленая река». В целом масштабное озеленение займет около 40 процентов территории.

