В России создадут единую инициативную группу по референдуму о статусе ЦБ

В России будет создана единая инициативная группа по вопросу проведения референдума о статусе Банка России. Об этом заявил глава союза вкладчиков России Николай Николаев. Об этом сообщает Rambler News Service.

С просьбой оказать содействие в организации референдума Николаев ранее обратился к председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой.

По его словам, инициативная группа уже существует, но она «рассеяна по всей стране». «Группы находятся в Москве, Петербурге. Сейчас попробуем собрать в Тюмени. Но объединим всех в Москве, соберем 100 человек, и поднимем вопрос проведения референдума об изменении конституционного статуса Центрального Банка», — заявил Николаев.

Он отметил, что необходимость изменения статуса ЦБ РФ продиктована «его неподнадзорностью каким-либо государственным институтам». «Действия Центробанка РФ не могут быть оспорены в российских государственных учреждениях, поскольку решения ЦБ априори имеют приоритет над решениями даже прокуратуры РФ. В судах решения ЦБ практически не имеют возможности в оспаривании, поскольку все законы, затрагивающие деятельность ЦБ РФ, направляются на заключение в сам Банк России», — говорилось в письме.

Союз вкладчиков России ранее уже предлагал переподчинить Банк России правительству.

В настоящее время независимый от других органов власти статус ЦБ закреплен в статье 75 Конституции РФ.

В начале сентября Союз вкладчиков России призвал провести референдум об изменении конституционного статуса Центробанка. Николай Николаев заявлял, что в настоящее время Банк России фактически неподконтролен никому.

В конце августа Союз вкладчиков России опубликовал обращение к кандидатам на выборные должности, избираемые в единый день голосования 9 сентября 2018 года от имени трех миллионов граждан, ограниченных возмещением своих вкладов в банках, лишенных лицензии, размером страховых выплат. В просторечии таких вкладчиков именуют «превышенцами».

Авторы документа обращали внимание на тот факт, что согласно официальной статистике Банка России за шесть последних лет вкладчики-«превышенцы», малый и средний бизнес получили по результатам введенных банкротных процедур лишь 3,1 процента своих вкладов или депозитов из 0,8 триллиона рублей, что входит в предел погрешности. Все эти люди разорены, отмечалось в документе.

