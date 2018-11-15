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В Москве на Signal Dome выступят Ancient Methods

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В Москве пройдет вечеринка Signal Dome — первое событие серии Signal после одноименного летнего фестиваля в Никола-Ленивце. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы.

В лайн-апе — немецкая группа Ancient Methods, шведский музыкант Педер Маннерфельт с лайв-программой, испанский артист Kwartz, итальянец Francesco Del Garda, немецкий диджей The Ghost, белорусская артистка Elena Sizova, а также локальные исполнители Никита Забелин, Mashkov, Vlada, Yung Acid, Lega.

Signal Dome станет первым мероприятием в пространстве Moscow Media Dome, которое находится в бывшем испытательном корпусе ВНИИКП, здании, полностью выполненном из алюминия. Оно было построено в 1975 году для «пробивной установки сверхвысоких напряжений», здесь находился аппарат-генератор тока Тесла.

Билеты можно приобрести по ссылке.

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