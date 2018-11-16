Придавленный тучным пассажиром мужчина подал в суд на авиакомпанию

Пассажир подал в суд на авиакомпанию British Airways спустя два года после полета из-за полученных во время рейса травм. Об этом сообщает Daily Mail.

Как рассказал 51-летний Стивен Проссер (Stephen Prosser), в течение 13-часового рейса из Бангкока в Лондон в январе 2016 года ему пришлось лететь в неудобном положении рядом с тучным пассажиром, вес которого достигал почти 150 килограммов.

«Как только мы взлетели и пассажирам разрешили покидать свои места, я обратился к экипажу самолета с просьбой пересадить меня или тучного мужчину. Однако получил отказ, так как все места были заняты», — пожаловался Проссер.

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В результате неудобной позы пассажир страдал от защемления нерва спины и травмы таза. Врач назначил ему лечение, которое продолжалось два года.

По словам мужчины, авиакомпания не отвечала на его письма в течение двух недель, после чего он подал на British Airways в суд. Перевозчик отказался комментировать инцидент.

В мае 2017 года австралиец подал в суд на American Airlines из-за того, что ему пришлось в течение 14-часового рейса сидеть между двумя тучными попутчиками. Истец требует от американской авиакомпании более 100 тысяч долларов компенсации.

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