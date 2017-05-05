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Пассажир потребовал от авиакомпании 100 тысяч долларов из-за тучных попутчиков

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Австралиец подал в суд на American Airlines из-за того, что ему пришлось в течение 14-часового рейса сидеть между двумя тучными попутчиками. Майкл Энтони Тейлор (Michael Anthony Taylor) требует от американской авиакомпании более 100 тысяч долларов компенсации, пишет газета The Daily Telegraph.

Во время перелета из Сиднея в Лос-Анджелес 67-летний мужчина был вынужден сидеть в неудобном положении и даже временами стоять, так как два его соседа с обеих сторон не помещались в креслах и мешали Тейлору.

Стюардессы отказались пересадить путешественника на другое место. В результате у Тейлора обострился сколиоз. Кроме того, он получил травмы спины и шеи.

Юрист Томас Джэнсон (Thomas Janson) пояснил, что если мужчина выиграет дело, вслед за его иском может последовать множество аналогичных обращений в суд. Защитник считает, что авиакомпаниям могут предъявить претензии по поводу дизайна кресел в самолетах и того, как они рассаживают пассажиров в салонах.

В сентябре 2016 года сообщалось об аналогичном инциденте с авиакомпанией Emirates. Тогда пассажир Джорджио Дестро подал в суд на перевозчика, потребовав почти 3 тысячи евро из-за тучного соседа, мешавшего ему сидеть.

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