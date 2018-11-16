«Роскосмос» назвал стрелочников

Виновным в затягивании реализации перспективных российских космических программ является прежнее руководство соответствующих проектов. Такую точку зрения в интервью газете «Коммерсантъ» высказал гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Сергей Романов.

Глава компании допустил перенос запусков корабля «Федерация» с 2022 на 2024 год, а модуля «Наука» к МКС — с 2019 года на более поздний срок.

«Мне ставят в вину, что с моим приходом пошел отток высококвалифицированных специалистов: ушел, например, Игорь Радугин. Он действительно грамотный специалист, очень сильный проектант. Только вот состояние проекта по новым разгонным блокам, которым он руководил, оставляет желать лучшего», — сказал гендиректор, добавив, что «мало спроектировать, необходимо потом собрать все воедино, сделать конструкторскую документацию, добиться конечного результата, нужно быть еще и организатором».

Согласно Романову, прежние руководители проигнорировали его вопросы о причинах задержек. «Ответа не было. Они ничего не говорили, просто через некоторое время появились заявления об увольнении по собственному желанию», — сказал глава «Энергии». В качестве примера Романов назвал Николая Брюханова, который отвечал за создание новых модулей российского сегмента МКС и корабля «Федерация».

Издание также спросило главу «Энергии» о конкуренции с американской компанией SpaceХ, возглавляемой Илоном Маском. «Если серьезно, то за Илоном Маском стоит целое государство, понимаете? Можно говорить, что он делает дешевые ракеты под коммерческие пуски, но для того же Пентагона стоимость его услуг кратно выше», — заявил Романов.

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В июле два источника в российской ракетно-космической отрасли сообщили, что летные испытания «Федерации» могут сдвинуть с 2022 на 2025 год, а виновными в неудачах и задержках объявят прежнее руководство «Энергии» и «Роскосмоса».

Должность генерального директора «Энергии» Романов занял в сентябре. Радугин, отвечавший в корпорации за создание ракеты «Союз-5», покинул корпорацию в сентябре. Брюханов, занимавшийся разработкой корабля «Федерация», уволился в январе. В настоящее время бывшие топ-менеджеры корпорации занимаются аналогичными проектами в российской компании S7 Space, владеющей плавучим космодромом «Морской старт».

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