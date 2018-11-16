Неспособный улыбаться мужчина нашел невесту с той же проблемой

Мужчина и женщина, родившиеся с редкой врожденной аномалией, мешающей им улыбаться, объявили о помолвке. Об этом сообщает издание Metro.

45-летний британец Алекс Баркер (Alex Barker) и 38-летняя американка Эрин Смит (Erin Smith) страдают от синдрома Мебиуса, вызывающего паралич лицевого нерва. Из-за болезни они не могут менять выражение лица. Кроме того, синдром Мебиуса затрудняет речь, сосание и глотание, может сопровождаться анатомическими аномалиями и другими проблемами со здоровьем.

Считается, что в мире менее тысячи человек с этой болезнью. Баркеру и Смит удалось познакомиться благодаря сайту для людей с синдромом Мебиуса. После четырех свиданий они обручились и подумывают о потомстве. По мнению специалиста, с которым они консультировались, их дети могут и не унаследовать аномалию.

Баркер признается, что из-за отсутствия мимики уловить чувства невесты не всегда легко: «Я вижу, когда Эрин счастлива, потому что она всегда наклоняет голову набок и говорит: "У-у-у"». По его словам, они знают свои привычки и без слов понимают, когда кто-то из них возмущен или расстроен.

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