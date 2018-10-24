Девушка два года чувствовала себя пьяной из-за редкой болезни

Из-за редкой болезни жительница британского города Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, несколько лет испытывала ощущения, напоминающие алкогольное опьянение. Об этом сообщает Fox News.

24-летняя Джоди Бейтсон-Хоррокс всю жизнь мучили головные боли. Около двух лет назад ее состояние стало ухудшаться. «Постоянно болела голова по восемь часов, она все время чувствовала себя пьяной, было очень трудно», — рассказывает ее мать. Девушка неоднократно обращалась к специалистам, но прописанные ими лекарства не помогали.

После компьютерной и магнитно-резонансной томографии врачи диагностировали у нее мальформацию Арнольда — Киари — патологию, при которой нижняя часть головного мозга опускается в отверстие у основания черепа, через которое проходит спинной мозг. В тяжелых случаях это может привести к параличу, другим нарушениям нервной деятельности и смерти.

У девушки наблюдался первый тип синдрома Арнольда — Киари — самая легкая форма, при которой нервная система не повреждена. В июне ее прооперировали, чтобы снизить давление на головной мозг. Это не помогло, поэтому в сентябре потребовалась новая операция. Хирурги работали восемь часов и удалили часть черепа пациентки. Из-за начавшегося менингита ей пришлось провести в больнице больше месяца. Она выписалась лишь в конце октября.

«Пока слишком рано говорить о том, насколько успешной была операция, — говорит мать Джоди Бейтсон-Хоррокс. — Но без нее она могла остаться парализованной».

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