Депутаты подрались из-за премьера и попали на видео

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Депутаты устроили массовую драку в парламенте Шри-Ланки. Видеозапись произошедшего опубликовала The Independent.

Потасовка началась после слов спикера Кару Джаясурьи. Он заявил, что из-за вынесения вотума недоверия премьер-министру Махинде Раджапаксе, у страны больше нет ни парламента, ни главы правительства.

В общей сложности драка длилась около 20 минут, в ней участвовали больше двух десятков человек. Раджапакса потасовки избежал, а его помощники поливали водой разбушевавшихся депутатов.

Парламент Шри-Ланки вынес вотум недоверия премьер-министру 14 ноября.

Правительственный кризис в стране продолжается с октября. Тогда президент страны Майтрипала Сирисена сместил премьер-министра Ранила Викремесингхе и назначил своего сторонника Раджапаксу. Позднее глава государства распустил парламент и приказал привести новые выборы для преодоления кризиса. Однако Верховный суд приостановил действие этого указа до рассмотрения обращений о его неконституционности, передавало агентство Reuters.

Сирисена занимает высший государственный пост Шри-Ланки с января 2015 года. Он заявлял, что выдвигаться на второй срок через пять лет не планирует.

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