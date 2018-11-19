Звезда «Клиники» намекнул на продолжение сериала

Съемочная команда сериала «Клиника» встретилась спустя восемь лет после выхода последнего эпизода. Совместную фотографию выложил в Twitter Зак Брафф, исполнивший главную роль.

«10 сезон?» — подписал актер свой пост. Многие поклонники решили, что он таким образом намекает на возможное продолжение шоу.

«Из всех сериалов, когда-либо снятых, "Клиника" — тот, что необходимо вернуть (и все фанаты с этим согласятся). НАМ. НУЖНА. "КЛИНИКА"», — написал юзер с ником @jlwallen.

При этом некоторые отметили, что не признают девятого сезона сериала, поэтому цифра «10» в публикации Браффа их смущает. «Я знаю. Вот бы они сняли продолжение, но давайте притворимся, что девятого сезона никогда не было», — отметил @gm8507. Девятый сезон вышел под названием «Клиника: Медицинская школа». Действие в нем перенеслось из больницы в учебное заведение.

Комедия выходила с 2001-го по 2010 год.

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