Предложившего отменить пенсии депутата исключили из «Единой России»

Члена «Единой России» в муниципалитете Ярославля Дмитрия Петровского исключили из фракции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря городского отделения ЕР Артура Ефремова.

По словам Ефремова, ярославские единороссы были возмущены высказыванием Петровского о необходимости отменить пенсии, и в понедельник состоялось заседание фракции ЕР, на котором депутаты решали судьбу коллеги.

Дмитрий Петровский входил в состав фракции в городском муниципалитете, но не являлся членом партии.

В начале ноября депутат гордумы выступил за полную отмену пенсии по старости в стране и предложил сохранить только выплаты по инвалидности. «Лично я за отмену вообще понятия "пенсионный возраст" и структуры Пенсионный фонд. Я против повышения возраста выхода на пенсию, так как против самой идеи пенсии», — написал Петровский в Facebook.

В сентябре пенсионный возраст для женщин был увеличен с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет. Для депутатов и сенаторов существует пенсионная надбавка за стаж более пяти лет.

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