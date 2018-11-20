В России исчезнет «водочная республика»

В Северной Осетии начнут производить биоэтанол — этиловый спирт из растительного сырья. Соответствующий закон принят в окончательном чтении парламентом республики, сообщает во вторник, 20 ноября, «Кавказ. Реалии».

Северная Осетия сможет избавиться от статуса «водочной республики» и стать «крупнейшим производителем биоэтанола», что улучшит ее имидж среди туристов, пишет издание. Перепрофилирование спиртзаводов региона позволит обеспечить несколько тысяч новых рабочих мест и пополнить республиканский бюджет, рассказали в пресс-службе главы региона Вячеслава Битарова.

Закон вступит в силу через год. Местные власти пообещали подготовить программу по переоснащению предприятий и продвижению продукции на рынке. Битаров надеется, что осетинские спиртзаводы смогут конкурировать с западными производителями.

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По предварительным подсчетам властей, предприятия Северной Осетии смогут производить до 350 миллионов литров биоэтанола в год, а также отчислять в казну от 1,5 до 2 миллиардов рублей.

Отмечается, что новая продукция предусмотрена исключительно для использования в качестве топлива. Производить спирт в пищевых целях заводам запретят.

В октябре 2017 года стало известно о том, что в России увеличилось производство водки и этилового ректификованного спирта. По данным Национального союза защиты прав потребителей, рост объемов продукции алкогольных предприятий составил 18 и 23 процента соответственно.

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