Найден неожиданный способ продления жизни

Ученые Сиднейского университета выяснили, что низкобелковая диета с высоким содержанием углеводов способствует высокой продолжительности жизни у мышей. Это противоречит распространенному утверждению, что ограничение калорийности уменьшает риск преждевременной смерти и возрастных заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

По словам исследователей, известно, что рацион питания долгожителей острова Окинава и стран Средиземноморья состоит из небольшого числа белковых продуктов (около девяти процентов), включая рыбу, сою и другие растения. При этом основным источником углеводов является батат (сладкий картофель). Похожая диета была выбрана учеными для лабораторных мышей, которые были использованы в эксперименте.

В ходе опыта мыши употребляли продукты, содержащие крахмал и белок казеин (встречается в сыре и молоке). Ученые проверяли, оказывает ли влияние такой рацион питания на гиппокамп — структуру мозга, которая отвечает за формирование памяти. Оказалось, что высокоуглеводная диета способствует поддержанию функций данной области центральной нервной системы у молодых и старых животных и уменьшает риск нейродегенеративных заболеваний. По мнению исследователей, подобный эффект может быть более устойчивым у людей, чем тот, что оказывает низкокалорийная диета.

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