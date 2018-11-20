Тысячи сайтов в даркнете оказались удалены

Злоумышленники взломали один из крупнейших хостингов даркнета Daniel's Hosting, что привело к удалению более 6,5 тысяч сайтов. Об этом сообщил портал ZDNet.

По словам оператора хостинга, разработчика Даниэля Винзена (Daniel Winzen), 15 ноября неизвестные получили доступ к базе данных и удалили все учетные записи.

«К сожалению, все данные потеряны», — подтвердил Винзен, добавив, что не хранил никаких резервных копий.

Он сообщил, что пока не знает, каким образом злоумышленники сумели проникнуть в структуру хостинга. Разработчик обнаружил в ней уязвимость нулевого дня, однако не уверен, что хакеры воспользовались именно ею.

Коды данного хостинга опубликованы на GitHub, злоумышленники могли заранее тщательно изучить его особенности. «Я верну свой хостинг обратно, как только уязвимость будет обнаружена и исправлена», — сказал Винзен.

Ранее эксперты в области кибербезопасности из компании Armor опубликовали цены на взломы и атаки на сайты, по которым работают хакеры из даркнета. По оценкам специалистов, DDoS-атака обойдется заказчику в 10 долларов (около 660 рублей).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!