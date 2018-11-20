Европейских шпионов начнут готовить в одной школе

Министры обороны стран Евросоюза приняли решение о создании общей разведшколы (Joint EU Intelligence School, JEIS). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Союза ЕС.

Предполагается, что JEIS обеспечит обучение и тренировку военного и гражданского персонала государств ЕС и НАТО по разведывательным дисциплинам.

Всего в проекте примут участие 25 из 28 стран-членов ЕС. Ведущими странами проекта станут Греция и Кипр.

Разведшкола будет создана в рамках программы Постоянного структурированного сотрудничества ЕС в области безопасности и обороны (PESCO). Помимо JEIS планируется запустить еще 16 проектов — четыре из них так же направлены на повышение квалификации европейских специалистов в сфере обороны и безопасности.

Программа PESCO была запущена в ноябре 2017 года. Она включает в себя реализацию проектов по развитию военных возможностей Евросоюза и призвана укрепить потенциал НАТО.

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