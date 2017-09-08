Министр обороны Литвы предложил создать «военный Шенген»

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис на встрече с главами Минобороны стран Евросоюза предложил создать «военный Шенген». Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщается на сайте литовского военного ведомства.

Материалы по теме Больной человек Евразии Кризис ЕС: что происходит и чего ждать дальше

Министр пояснил, что Литва поддерживает укрепление сотрудничества в области обороны ЕС. «Вместе со странами Бенилюкса, Финляндией и Эстонией мы предлагаем разработать в рамках постоянного структурированного сотрудничества (PESCO, сотрудничество стран ЕС в области обороны, предполагается Договором о Европейском союзе, но до сих пор не реализовано — прим. «Ленты.ру») военный шенгенский проект, который упростит передвижения войск по Европе», — сказал Кароблис.

Министр добавил, что «большое число стран» поддерживает проект, а его реализация, по его словам, важна как для ЕС, так и для НАТО.

Встреча министров обороны стран-членов ЕС проходила в Таллине 6-7 сентября. Главы военных ведомств также приняли участие в учениях по кибербезопасности.

Бенилюкс — политический, экономический и таможенный союз в Западной Европе, включающий в себя три королевства: Бельгию, Нидерланды и Люксембург.