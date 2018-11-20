За ввоз часов без декларации будут сажать

В список стратегически важных товаров (СВТ), незаконный ввоз которых считается контрабандой и влечет уголовное преследование, включили часы и драгоценности. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Согласно постановлению правительства России от 22 октября 2018 года, в список СВТ включены часы наручные и карманные, выполненные из драгоценных металлов, «а также изделия из драгоценных камней и природного жемчуга».

С вступлением в силу новых правил за контрабанду этих товаров общей стоимостью свыше 1 миллиона рублей предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Как сообщил представитель Федеральной таможенной службы, введение ответственности «позволит снизить количество незаконно ввезенных товаров», которые «в крупных размерах перемещаются в Россию организованными преступными группами».

Он уточнил, что ответственность наступит в случае, если с 24 ноября не будут оформлены таможенные декларации для ввоза или вывоза таких товаров общей стоимостью свыше 1 миллиона рублей.

По существующим правилам декларацию надо оформлять на ввозимые в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) товары стоимостью свыше 10 000 евро. За нарушение грозит штраф в размере от 50 до 200 процентов стоимости товара. В отдельных случаях возможна конфискация товара.

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