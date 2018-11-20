В США осудили убийц русского школьника

В американском штате Мэриленд двоих мужчин осудили за убийство школьников, один из которых был россиянином. Об этом сообщает The Washington Post.

25-летнего Эдгара Гарсия-Гаона и 26-летнего Рони Галисиа признали виновными в убийстве первой степени и ограблении двух выпускников. Какое наказание им будет назначено, не сообщается, отец одного из погибших заявил газете, что рассчитывает на пожизненные сроки для преступников. Преступление было совершено в 2017 году.

В январе по делу уже осудили третьего соучастника убийства — Хосе Каналеса-Янеса, его приговорили к пожизненному заключению. Четвертый подозреваемый Роджер Гарсиа ждет суда. Согласно материалам дела, преступление было совершено из мести. За несколько месяцев до произошедшего Наджар якобы украл марихуану у жены Каналеса-Янеса.

18-летний гражданин России Артем Зиберов и 17-летний Шади Наджар хотели продать лишние билеты на выпускной вечер. Когда они прибыли на место, о котором условились с покупателем 5 июня, в машину, где они находились, выпустили около 30 пуль. Один из погибших получил 4 ранения, другой — 10. Тела подростков нашли в автомобиле, оба умерли на месте.

Как сообщает ТАСС, на момент убийства Зиберов уже поступил в Университет Мэриленда и собирался изучать международные отношения. Подростка похоронили в Москве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!