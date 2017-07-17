Подозреваемым в убийстве россиянина Зиберова в США предъявлены обвинения

В США предъявлены обвинения подозреваемым в убийстве 18-летнего россиянина Артема Зиберова и его друга. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщили агентству РИА Новости в офисе прокурора штата Мэриленд.

Там отметили, что в настоящее время определяют дату начала процесса. Представитель офиса добавила, что «по этому делу проходят три человека, арестованные полицией округа Монтгомери, но пока рано говорить о том, виновны они или нет».

Ранее в ходе расследования полиция взяла под стражу 19-летнего Роджера Гарсию, его 24-летнего брата Эдгара Гарсию-Гаона и их друга 25-летнего Хосе Каналеса-Янеса.

Зиберов и его друг 17-летний Шади Наджар были убиты в одном из пригородов Вашингтона 5 июня около 23:00 по местному времени (06:00 мск 6 июня). По информации газеты The Washington Post, убийцы выпустили более 30 пуль в машину, в которой находились подростки. Следователи считают, что целью преступников был Наджар, которому они таким образом отомстили за прошлогоднее ограбление.