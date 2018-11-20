Разозлившийся из-за отмены рейса пассажир поджег свой багаж

Пассажир отмененного рейса Пакистанских авиалиний разозлился на авиакомпанию и поджег свой багаж. Об этом пишет Travel&Leisure.

По информации издания, рейс PIA PK-607 должен был вылететь из Гилгита в семь утра. Однако сначала он был задержан по техническим причинам, а затем отменен из-за погодных условий.

Отмечается, что пассажиры ругались и толкали сотрудников аэропорта. Один из них решил в знак протеста поджечь свой багаж.

В инциденте никто не пострадал, огонь был вскоре потушен.

Представитель авиакомпании сообщил, что пассажирам предоставили комнаты в отеле, где они могли дождаться следующего рейса.

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