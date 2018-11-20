Трансгендер-убийца решил сменить пол за счет государства и возмутил тюремщиков

Женщина-трансгендер, отбывающая пожизненное заключение за убийство в женской тюрьме в Шотландии, перенесет дорогостоящую операцию по смене пола за счет государства. Об этом сообщила газета The Times.

Питеру Лэингу 27 лет, с 2011 года он идентифицирует себя как женщину и официально сменил имя на Пэрис Грин. По закону он считается женщиной, хотя и не проходил операцию по смене пола. Теперь служба здравоохранения Великобритании заплатит за нее по меньшей мере 20 тысяч фунтов (25,7 тысячи долларов). С дополнительными хирургическими вмешательствами цена смены пола может подняться до 100 тысяч. Это первый случай, когда ее делают заключенному.

Чтобы провести дорогостоящую операцию, убийцу перевезут в клинику на юг Англии, в Брайтон. Двухнедельный период реабилитации Грин проведет в отдельной палате под круглосуточным наблюдением.

Ситуация вызвала возмущение у тюремного персонала. «Большинство из тех, с кем я это обсуждал, считает, что это возмутительно. Получается, что можно кого-то жестоко убить, но, пока ты в тюрьме, ты автоматически заслуживаешь всего, чего просишь, неважно, как сложно это будет для системы — иначе нарушаются твои человеческие права», — заявил один из охранников.

«Это не жизненно важная операция (...). Если ты отбываешь пожизненное за убийство, я думаю, некоторые вещи должны быть тебе недоступны, и это одна из них», — сказал другой.

Ранее преступницу перевели из женской тюрьмы в Стирлинге после того, как выяснилось, что она занимается сексом с другими заключенными у себя в камере. Сейчас она содержится в тюрьме Эдинбурга.

В 2013 году Грин с двумя сообщниками заманили в квартиру 45-летнего мужчину, подвергли его издевательствам, пыткам и сексуальному насилию, а затем убили.

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