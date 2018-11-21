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Девочку продали в соцсети за 500 коров и окрестили «самой дорогой невестой Африки»

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Жители Южного Судана выставили на аукцион в Facebook 16-летнюю дочь Ньялонг Ньонг Дэн Джаланг (Nyalong Ngong Deng Jalang). Об этом сообщает Vice News.

В описании к лоту родители заявили, что ищут мужа для подростка. Аукцион выиграл местный бизнесмен: он предложил максимальную ставку в 530 коров, три автомобиля Land Cruiser V8 и 10 тысяч долларов за будущую супругу. После такого щедрого предложения суданские СМИ назвали Джаланг самой дорогой невестой в Африке.

На продажу девочки-подростка в соцсети обратили внимание правозащитные благотворительные организации. Глава местного отделения Plan International South Sudan Джордж Отим (George Otim) заявил, что варварское использование технологий напоминает современный рынок рабов.

«Невероятно, что в наши дни девочку можно продать для брака в крупнейшей социальной сети в мире», — отметил Отим. Активисты также обеспокоены, что успешная сделка может послужить примером для будущих подобных инцидентов.

Пост о продаже был опубликован 25 октября, однако Facebook удалил лот только 9 ноября — спустя три дня после того, как Джаланг вышла замуж.

Детские браки в Южном Судане незаконны, однако эта практика по-прежнему широко распространена. Согласно данным организации гражданского общества «Девочки не невесты», более половины всех девочек страны выходят замуж до 18 лет.

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