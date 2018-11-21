Польша пошла на попятную

В Польше после требования Европейского суда решили пересмотреть законы, принятые в рамках судебной реформы. Соответствующий проект внесен в парламент в среду, 21 ноября, говорится на сайте сейма.

Как отмечается, документ на рассмотрение предложили члены правящей партии «Право и справедливость». Его направили на первое чтение. В обосновании указывается, что «поправка представляет собой исполнение судебного запрета Европейского суда».

Законопроект касается выхода на пенсию судей Верховного суда после достижения определенного возраста. Если поправки будут приняты, людям старше 65 лет позволят и далее занимать должность при согласии президента.

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Европейский суд обязал Польшу немедленно приостановить действие новых законов, принятых в рамках судебной реформы, в октябре. От Варшавы потребовали обеспечить возможность вернуться к работе судьям, которым пришлось уйти с постов после снижения возраста выхода на пенсию с 70 до 65 лет.

Еврокомиссия подала иск в Европейский суд против Польши из-за реформы судебной системы в конце сентября. Как считают в ЕК, снижение возраста выхода на пенсию для судей и предоставление президенту Польши права продлевать срок службы — это нарушение законов ЕС и попытка повлиять на работу Верховного суда.

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