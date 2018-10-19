Польше приказали остановить реформу суда

Европейский суд обязал Польшу немедленно приостановить действие новых законов, принятых в рамках судебной реформы. Соответствующее решение опубликовано на его сайте в пятницу, 19 октября.

Как указывается в документе, решение касается снижения возраста выхода на пенсию для судей Верховного суда. Суд потребовал обеспечить возможность вернуться к работе судьям, которым пришлось уйти с постов. При этом их положение и привилегии должны оставаться такими же, какими были ранее. Также Польша не должна назначать новых судей на замену ушедшим из-за реформы.

Суд указал, что итоговое решение по существу дела будет вынесено позднее. Вместе с тем нынешний вердикт обязателен к исполнению и не связан с итогами основного производства. В случае неподчинения Еврокомиссия будет иметь право применить финансовые санкции к Польше.

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Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил журналистам, что реакция на вердикт последует после тщательного анализа, передает ТАСС. По его словам, реформа необходима, поскольку вердикты польских судов «часто считают несправедливыми, необъективными».

Еврокомиссия подала иск в Европейский суд против Польши из-за реформы судебной системы в конце сентября. Как считают в ЕК, снижение возраста выхода на пенсию для судей с 70 до 65 лет и предоставление президенту Польши права продлевать срок службы — это нарушение законов ЕС и попытка повлиять на работу Верховного суда.

Еще в 2017 году Брюссель пригрозил лишить Варшаву права голоса в Совете ЕС в случае принятия законов о судебной реформе.

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