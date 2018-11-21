Мэр стал первым покупателем легальной марихуаны

Мэр американского города Нортгемптон Дэвид Наркуикс стал первым покупателем легальной марихуаны в штате Массачусетс. Видео из магазина публикует ABC News.

На кадрах главе города после обратного отсчета вручают пакет с товаром и чек. Сотрудники магазина его поблагодарили и дали наставление не спешить с употреблением. Наркуикс сообщил, что намерен не употребить купленное, а сохранить, поскольку это «исторически важно», передает CBS News.

По закону Массачусетса, приобретать уже готовые самокрутки, листья, масла и сладости с марихуаной может любой человек старше 21 года. Магазины могут продавать одному покупателю не более унции травки (28,3 грамма) или 20 порций съедобных товаров. При этом продукция обязательно должна быть запакована так, чтобы ее не могли открыть дети.

20 ноября Массачусетс стал первым штатом на восточном побережье США, в котором официально открылись два магазина по продаже марихуаны. Штат легализовал использование каннабиса «в рекреационных целях» еще два года назад, однако для размещения торговых точек нужно было соблюсти множество условий, отмечает телеканал.

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