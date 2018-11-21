Гигантских «порномедведей» из торгового центра разлучили после скандала

Торговый центр на острове Мэн в Великобритании принес извинения за непристойную рождественскую композицию возле входа. Об этом сообщает издание The Independent.

Посетителей поразили огромные фигуры белых медведей, установленные на постаменте у входа в здание. Их расположение и позы намекали на то, что они занимаются сексом. На краях постамента примостились фигурки медвежат и искусственные елки, а поодаль за происходящим с интересом наблюдал игрушечный бурый медведь.

Покупатели завалили торговый центр комментариями в соцсетях. Многих из них медведи не столько возмутили, сколько озадачили и развеселили. «Лучшая рождественская композиция, которую я видел!» — заявил один из посетителей. «Сегодня мы стали свидетелями редкого момента в духе Дэвида Аттенборо», — поделился другой (Аттенборо рассказывает о повадках животных в документальных фильмах BBC — прим. «Ленты.ру»).

Разразившийся скандал вынудил торговый центр переставить белых медведей таким образом, чтобы они не вызывали непристойных ассоциаций. После этого компания опубликовала извинения в Facebook.

В 2017 году сообщалось, что неизвестные установили на Белых скалах Дувра в Великобритании гигантскую фигуру премьер-министра Терезы Мэй, показывающую Европе непристойный жест. На строительной площадке трудились не менее 12 человек, и в они использовали в работе автокран.

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