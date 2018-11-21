Соседи приняли шумную игру в приставку за домашнее насилие и вызвали полицию

В США в дом к молодой паре, играющей на приставке в шутер Call of Duty Black Ops 4, ворвались полицейские. Как сообщает информационный портал Times Now, соседка пожаловалась, что из их дома были слышны вопли.

Инцидент произошел в городе Диленд, штат Флорида, 16 ноября. Живущая в соседнем доме от пары женщина набрала 911 и сообщила диспетчеру, что слышит «звуки драки и крики». «Моя сестра выходила покурить и услышала женский крик: "Пожалуйста, не убивай меня", и реплику: "Это моя пушка, отдай ее мне"», — рассказала она.

Прибывшие на место полицейские окружили дом и постучались в дверь. К ним вышла весьма удивленная женщина. Она объяснила, что вместе с парнем играла в шутер, а к приезду полиции они уже легли спать. При обыске в доме оружие не было обнаружено.

Один из соседей пары признался полицейским, что слышал крики, но не счел, что кто-то находится в опасности.

Похожий случай произошел в мае. Тогда бдительные соседи в немецком городе Леррах приняли эмоциональный спор мужчины с попугаем за домашнее насилие и вызвали полицию. Житель дома признался, что был очень раздражен поведением птицы своей девушки, потому и начал ссору.

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