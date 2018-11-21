Полицейских в форме отказались пустить на гей-парад

Организаторы самого крупного в Новой Зеландии гей-парада объявили, что не хотят видеть среди участников офицеров полиции в форме. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Полицейские, как правило, принимают участие в шествиях. Однако на следующий парад, который пройдет в феврале 2019 года, их не собираются пускать, так как часть ЛГБТ-сообщества чувствует себя некомфортно рядом с полицейскими.

Решение организаторов вызвало возмущение у многих участников: представители вооруженных сил страны уже отказываются от участия в знак солидарности с коллегами из полиции. Мероприятие отказались поддерживать и компании-спонсоры, в том числе банк Westpac, мобильный оператор Vodafone и Банк Новой Зеландии.

«В этой ситуации стоило встать на сторону полиции. Мы бы встали на сторону любой исключенной таким образом группы, мы настаиваем на открытости для всех», — значится в пресс-релизе Vodafone.

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Решение неоднозначно восприняли и в ЛГБТ-сообществе: благотворительный фонд Rainbow New Zealand тоже отказался от спонсорства гей-парада. В его заявлении говорится, что запрет на полицейскую форму был, судя по всему, принят под давлением «маленького, но громогласного меньшинства» и противоречит мнению большей части сообщества.

Новая Зеландия легализовала однополые браки в 2013 году. В 2017-м в стране аннулировали все ранее вынесенные приговоры по статье о гомосексуализме.

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