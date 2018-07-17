Ультраправые не попали на гей-парад и пожаловались на дискриминацию

Молодежное крыло немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) пожаловалось на организаторов гей-парада в Берлине. Это произошло после того, как членов отделения не допустили до участия в мероприятии, сообщает The Local.

Организаторы ежегодного шествия Christopher Street Day отклонили заявку молодежного крыла. Они сослались на то, что «люди и организации, создающие атмосферу страха и изоляции [отдельных групп граждан], такие как "Альтернатива для Германии", не допускаются до участия».

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Заявку подавал председатель берлинского отделения молодежного крыла АдГ Дэвид Эккерт. Он заявил, что выступает от лица представителей ЛГБТ-сообщества, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих против массовой иммиграции. «Не все гомосексуалисты ходят в кожаной одежде, манерничают с сумочкой наперевес и красят ногти», — сказал он, отметив, что 12 процентов избирателей нетрадиционной ориентации поддерживают ультраправую партию.

Эккерт добавил, что АдГ выступает против приезда в страну нелегалов, большинство из которых мусульмане, живущие по законам шариата и мигрирующие из стран, где права сексуальных меньшинств ущемляются. The Local также отмечает, что один из лидеров партии Алис Вайдель открыто заявляет о своей ориентации и состоит в однополом браке.

24 сентября в Германии прошли выборы в бундестаг, на которых АдГ впервые за свою историю прошла в парламент, набрав около 13 процентов голосов и заняв третье место. Большинство голосов у блока ХДС/ХСС — 32,9 процента, на втором месте социал-демократы, у них 20,5 процента голосов.

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